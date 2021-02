Covid-19: 9 décès, 295 nouveaux tests positifs dont 200 cas communautaires

La tendance est toujours haussière. Le coronavirus maintient son rythme au Sénégal. La courbe peine à descendre même de la barre des moins de 100 cas positifs depuis quelques jours. Encore, ce mercredi 17 février, ce sont 295 nouvelles contaminations qui sont répertoriés. Ce, sur un échantillon de 2192 tests virologiques. Présentant le point du jour sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19, le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action, par ailleurs directeur de la Prévention a déclaré qu’un taux de positivité de 13,46% est ainsi noté.Les tests positifs sont répartis entre 95 cas contacts suivis par les services dudit ministère et 200 cas issus de la transmission communautaire. Ce second groupe de malades provient des communes ou quartiers à savoir Thiès, Dakar-Plateau, Kédougou, Kaolack, Tivaouane, Diamniadio, Richard-Toll, Ouakam, Parcelles Assainies, Keur Massar, Yeumbeul, Guédiawaye, Mbour, Médina, Pikine, Amitié-2, Hlm Grand-Yoff, Kébémer, Liberté-6, Linguère, Maristes, Mbacké, Ouest Foire, Petit Mbao, Point-E, Sacré-Coeur, Touba, Vélingara, Almadies, Amitié-3, Mbirkilane, Cité Keur Gorgui, Derklé, Dieuppeul, Liberté-5, Mermoz, Passy, Pout, Diofior, Foundiougne,,Grand Mbao, Rufisque, Sébikotane, Wakhinane, Ziguinchor, Ben Barack, Cité Soprim, Fann Résidence, Fass, Hlm Grand Médina, Louga, Ngor, Niakhar, Nioro, Salémata, Sicap Baobab, Sokone, Fass Mbao, Gibraltar, Gueule Tapée, Kolda, Kounoune, Liberté-3, Mamelles, Matam, Mboro, Patte d'Oie, Saint Louis, Thiadiaye, Thiaroye et Yoff.Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye de signaler que 61 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation du pays contre 63 recensés hier.Aussi, a-t-il annoncé, 9 décès liés la Covid-19 enregistrés, ce mardi 16 février dans les structures hospitalières.Toutefois, le directeur de la Prévention a également indiqué que 230 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et sont donc déclarés guéris. Ils sortiront de l’hôpital dans les prochaines heures. Dr Ndiaye de soutenir que l’état de santé des patients hospitalisés est stable.Le communiqué numéro 353 du ministère de la Santé et de l’Action sociale du jour a indiqué que 31771 cas ont été notifiés positifs au Sénégal, à ce jour. Ils sont 26095 guéris, 769 décédés, 1 évacué et encore 4906 patients sous traitement.Le porte-parole du ministère a renouvelé à la population son appel au respect strict des mesures de protection individuelle et collective.