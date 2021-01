Covid-19 à Touba : Un Décès, 13 cas positifs et 17 patients en réa

La recrudescence des cas graves inquiète plus d'un à Touba où 17 patients sont actuellement en réanimation d'après le rapport journalier de ce mercredi rendu public par le district sanitaire.Selon le même bulletin parcouru par Seneweb, un patient a succombé hier et 03 autres ont été déclarés guéris à la Covid-19.Mais le virus étend ses tentacules toujours dans la ville sainte. 13 nouveaux cas communautaires y ont été recensés par le médecin-chef et son équipe.