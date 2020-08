Covid-19 au Sénégal : «Je crois qu’il n’y a pas de honte à retourner à la case de départ et essayer de faire un confinement...», spécialiste

Hause de cas de Covid-19 au Senegal

L’heure est grave. Le nombre de morts augmente tout comme celui des cas positifs. De fortes mesures s’imposent. Il ne faut pas seulement des états d’urgence locaux, mais un état d’urgence généralisé, selon le docteur Serigne Fallou samb, spécialiste en santé publique.





«L’idée est plus que pertinente. Je crois que même l’état d’urgence peut être étendu et revenir à la case de départ. Je crois qu’on n'en a tous parlé, que ce relâchement-là allait causer énormément de soucis aux Sénégalais. Aujourd’hui, on a eu raison et je crois qu’il n’y a pas de honte à retourner à la case de départ et essayer de faire un confinement, comme on l’avait bien réussi lors de la fête de Korité et autres. Si on ne le fait pas, je crois qu’on va directement vers la catastrophe», a soutenu le spécialiste en santé sur iRadio.





De l’autorité, il en faut pour préserver les Sénégalais, précise-t-il. «Dans ce genre de situation, il nous faut de l’autorité pour pouvoir préserver les Sénégalais. Malheureusement, depuis le 11 mai, on a vu qu’il y a eu un relâchement et on savait, en tant que technicien, qu’on allait vivre des situations pareilles».