Covid-19 au Sénégal : Les femmes enceintes font désormais partie des cibles à vacciner

C'est le Directeur de la Prévention du ministère de la Santé et de l'Action sociale qui a fait l'annonce à travers une note d'information signée ce lundi et adressée au médecins-chefs de région: Les femmes enceintes font désormais partie de la cible pour la campagne de vaccination contre la Covid-19.



"Il est porté à la connaissance des destinataires de cette présente que les précautions, qui étaient préconisées chez les femmes enceintes au début de la vaccination, sont maintenant levées", a écrit Docteur El Hadj Mamadou Ndiaye. Ce dernier rappelle également que les malades guéris de Covid-19 et les femmes allaitantes font toujours partie de la cible à vacciner.

Toutefois, précise Dr. Ndiaye, "pour l'ensemble de ces cibles, les vaccins seront administrés conformément au calendrier vaccinal préconisé dans le guide opérationnel du programme pour chacun des antigènes".