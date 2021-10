Covid-19 : Aucun cas n’a été déclaré positif

Point du jour, Coronavirus

Une première depuis l’apparition de la pandémie de Covid-19 au Sénégal, le 2 mars 2020. Aucun cas n’a été déclaré positif alors que ce sont 1302 tests qui ont été effectués, selon le bilan quotidien de ce mercredi 20 octobre sur l’évolution de la maladie sur le territoire national sénégalais.





Les cas graves liés au coronavirus se stabilisent. Seuls 5 malades sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.





Toutefois, le bilan macabre se poursuit. 1 décès a été enregistré, hier mardi 19 octobre dans une des structures hospitalières du pays. Ce qui fait un total de 1 873 morts.





Par ailleurs, 2 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. L’état de santé des autres malades hospitalisés est stable.





Depuis début de cette pandémie, le Sénégal a répertorié 73 875 cas positifs au coronavirus dont 71 985 personnes guéries, 1 évacué (finalement décédé en France) et 16 malades à être sous traitement.





De plus, 1 281 047 personnes ont été vaccinées dans le pays.