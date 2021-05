Covid-19 en Afrique : Près de 4,6 millions de cas positifs et 123 000 morts enregistrés

Apparue en 2019 dans le monde, la Covid-19 a fait des ravages. Le continent noir n’est pas épargné. Près de 4,6 millions de cas de Covid-19 ont été recensés et 123 000 personnes ont perdu la vie à cause de cette maladie.





«Au cours des deux dernières semaines, on a assisté à une légère diminution du nombre de cas, alors que la situation était restée stable pendant six semaines. Cela dit, le nombre de cas est en hausse dans neuf pays, notamment en Angola, au Cap-Vert, au Cameroun et en Érythrée», a déclaré la directrice régionale de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Afrique, Docteur Matshidiso Moeti, hier, au cours d’une conférence virtuelle.





Toutefois, la responsable de l’OMS rassure que les capacités se sont améliorées au cours de l’année écoulée, mais le nombre de lits d’hôpital capables de fournir de l’oxygène reste limité dans la majorité des pays, tout comme l’approvisionnement en oxygène.





Alors que, dit-elle, la plupart des pays à revenu élevé du monde ont au moins deux lits de soins intensifs pour 100 000 personnes, seuls neuf pays de la région africaine disposent d’une telle capacité de lits de soins intensifs.





«L’OMS apporte un soutien aux pays pour qu’ils accroissent leur approvisionnement en oxygène. L’organisation fournit, à cet effet, une assistance technique aux pays à haut risque, pour la construction d’unités de production d’oxygène, et elle a déjà livré plus de 3 500 concentrateurs d’oxygène à des pays. Elle collabore avec des associations professionnelles de médecins et d’infirmiers sur le continent, pour améliorer la formation en soins critiques dans les États membres», a soutenu Dr Moeti.