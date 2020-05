Covid-19 : Encore 7 personnes testées positives à Touba

Le district sanitaire de Touba a répertorié, pour ce samedi 30 mai,7 nouveaux cas positifs au coronavirus. C’est le même nombre de patients confirmés, enregistré hier vendredi 29 mai par la Région médicale de Diourbel.Toutefois, le bilan de ce jour a établi que les tests positifs sont répartis entre six (6) cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale et d’un (1) cas issu de la transmission communautaire.Par ailleurs, les autres districts sanitaires n’ont recensé aucun cas infecté par le virus. Egalement, la Région médicale de Diourbel n’a pas enregistré de guérison encore moins de décès.