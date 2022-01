Covid-19 : Explosion des cas avec 520 nouveaux tests positifs, 5 patients en réa et 1 décès

La 4ème vague de coronavirus au Sénégal commence à dicter sa loi. Et ce mercredi 5 janvier, 520 cas positifs sont détectés sur un échantillon de 2 398 tests.



Selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale, un taux de positivité de 21,68% est ainsi repéré suite aux résultats de ces examens virologiques.



Selon la répartition des nouveaux cas positifs, les malades proviennent de 31 cas contacts suivis par les services dudit ministère, 3 cas importés enregistrés au niveau de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass et de 486 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers ont été répertoriés entre 367 dans la région de Dakar (299 à Dakar, 21 à Pikine, 21 à Guédiawaye, 14 à Rufisque et 12 à Keur Massar) et 119 dans les autres régions du pays (36 à Kaolack, 20 à Mbour, 14 à Saint-Louis, 12 à Thiès, 12 à Ndoffane, 7 à Diourbel, 7 à Diouloulou, 3 à Kolda, 2 à Ziguinchor, 1 à Fatick, Touba, Oussouye, Tivaouane, Khombole et à Pout).





Les agents de la santé d’informer que 5 cas graves sont actuellement admis dans les services de réanimation.





Pis, ils ont signalé 1 décès lié à la Covid-19, enregistré, hier mardi 4 janvier dans les structures sanitaires du pays.



En outre, la guérison de 172 patients hospitalisés est annoncée. Ils ont été contrôlés négatifs à 2 reprises. Ceci, dans un intervalle de 48 heures et sont donc déclarés guéris.



Selon le communiqué quotidien numéro 675 sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19, le Sénégal a répertorié depuis le 2 mars 2020, date de l’apparition du coronavirus au Sénégal, 76 753 cas positifs. Ils sont répartis entre 73 202 guéris, 1 892 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 1 658 patients sous traitement.



Hier, 659 personnes ont été vaccinées portant le total à 1 366 767.



Ce faisant, le ministère de la Santé et de l’Action sociale continue d’exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Il demande également aux populations d’aller se faire vacciner.