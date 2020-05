Covid-19/Infection du corps médical: Des matériels de protection attendus la semaine prochaine

Les autorités étatiques ne comptent pas rester les bras croisés face à la contamination progressive du personnel du corps médical, en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. En effet, des équipements de protection d’une valeur de deux milliards de Fcfa sont attendus, la semaine prochaine, selon Dr Aloyse Waly Diouf, chef de cabinet du ministre de la Santé.





«On s’est toujours battu pour que le personnel de santé soit bien protégé. On a réceptionné du matériel estimé à plus de deux milliards. Ensuite, il y a eu la commande de la pharmacie nationale d’approvisionnement. Et dernièrement, on a lancé une autre commande pour deux milliards Fcfa, aussi. Nous attendons ce matériel de protection d’ici la fin de ce mois», a-t-il déclaré.