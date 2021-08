Covid-19 : L'Oms appelle au financement, dans le processus de lutte contre la propagation du variant Delta

Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a invité au financement, dans le processus de lutte contre la propagation du variant mortel Delta. Il a aussi demandé aux pays riches de suspendre leurs plans de vaccination de rappel.





Selon lui, "les efforts internationaux visant à ralentir la progression du variant Delta de la Covid-19 ont été entravés par sa nature particulièrement virulente, qui a entraîné des foyers d'hospitalisations et de décès dans des régions où les niveaux de vaccination sont faibles et les mesures de santé publique limitées".





En effet, d'après lui, il existe encore des solutions pour relever le défi, comme le Plan stratégique de préparation et de réponse. Le plan a besoin, de toute urgence, d'un milliard de dollars supplémentaire. Un appel de 7,7 milliards de dollars a été lancé pour intensifier l'Initiative Act-Accelerator, qui fournit des tests, des traitements, des vaccins et des équipements de protection pour les agents de santé, ainsi qu'une recherche et un développement accrus pour la prochaine génération d'outils de santé.