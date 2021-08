Covid-19 : La conjonctivite parmi les symptômes

Actuellement au Sénégal, certaines personnes se plaignent de la conjonctivite. D’ailleurs, il y a de cela quelques semaines, des cas de cette maladie communément appelée «apolo», ont été signalés à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar.



Selon une note du secrétaire général de la Société sénégalaise d'ophtalmologie, il pourrait s’agir d’un symptôme de la Covid-19, surtout chez les jeunes et les enfants.



Le document informe que les manifestations suivantes ont récemment été observées chez certains patients. Il s’agit de la “conjonctivite unie bilatérale, avec hyperhémie diffuse persistante, avec ou sans hémorragies sous conjonctivales, avec ou sans sécrétions, et très contagieuse, retrouvée particulièrement chez les enfants et les jeunes”.



“Ces manifestations, qui s'apparentent à celles des adénovirus, ont été, dans plusieurs circonstances, retrouvées chez des patients positifs à la Covid”, lit-on.



Ainsi, le secrétaire général de la Société sénégalaise d’ophtalmologie renseigne que “dans ce contexte de pandémie, il peut s'agir de la Covid, même en l'absence de signes respiratoires” et “invite à rester prudent”.