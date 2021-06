Covid-19 : La courbe remonte, avec 171 nouveaux cas positifs

Point du Jour des Tests de Covid-19

C’est le retour en force des cas communautaires. Conséquence : la courbe du coronavirus a grimpé. Ce 30 juin, présentant le point sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 du jour, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a déclaré que sur 2 032 tests réalisés, 171 sont revenus positifs.





Ces résultats virologiques ont ainsi produit un taux de positivité de 8,42 %.





Les tests positifs sont répartis entre 64 cas contacts suivis par les services dudit ministère et 107 cas issus de la transmission communautaire. Ce second groupe de malades provient des communes ou quartiers suivants : Dakar-Plateau, Maristes, Liberté 6, Hlm, Médina, Ouakam, Yoff, Almadies, Guédiawaye, Mamelles, Mermoz, Parcelles-Assainies, Sacré-Cœur 3, Castors, cité Aïnoumady, Dieuppeul, Keur Massar, Liberté 3, Liberté 4, Ngor, Point E, Amitié, cité Damel, cité Gadaye, cité Keur Gorgui, cité Sipres, Colobane, Diamniadio, Fann, Golf Sud, Grand-Mbao, Grand-Yoff, Hann Bel-Air, Malika, Nord-Foire, Pikine, Sangalkam, Scat-Urbam, Sicap Foire, Sud-Foire, Thiaroye-Gare, Yeumbeul, Yarakh, Thiès, Mbour, Saraya, Saint-Louis, Somone et Tambacounda.





Les autorités sanitaires signalent que 11 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation du pays.





Toutefois, aucun décès lié à la Covid-19 n’a été enregistré, hier mardi 29 juin.





Aussi, 75 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et sont donc déclarés guéris. Ils sortiront d’hôpital dans les prochaines heures. De même que l’état de santé des patients hospitalisés est jugé stable.

Par ailleurs, le communiqué n°486 du ministère de la Santé et de l’Action sociale du jour a indiqué que 43 128 cas ont été notifiés positifs au Sénégal depuis le 2 mars 2020. Ils sont 41 429 guéris, 1 166 décédés, 1 évacué et encore 532 patients sous traitement.





Par ailleurs, 4 019 nouvelles personnes ont été vaccinées, portant le nombre total à 525 392.