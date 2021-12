Covid-19 : La courbe remonte avec 22 nouvelles contaminations dont 1 cas importé et 19 issus de la transmission communautaire

Ça remonte ! Ce lundi 20 décembre, 22 nouveaux cas de coronavirus ont été déclarés positifs. Selon le communiqué n°659 du ministère de la Santé et de l’Action sociale, 1 680 tests effectués ont abouti à ce résultat. Ce, avec un taux de positivité de 1,30 % révélé lors du point sur l’évolution de la pandémie de Covid-19 dans le pays.



Ces tests positifs sont détectés chez un cas importé enregistré au niveau de l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Dias, deux des cas contacts suivis par les services du ministère et 19 autres nouvelles infections issues de la transmission communautaire.



Ces dernières sont signalées à Dakar (13), à Rufisque (3), à Guédiawaye (1), à Mbour (1) et à Tivaouane (1).



Deux cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Mais aucun décès lié à la Covid-19 n’a été enregistré, hier dimanche 19 décembre, dans aucune des structures sanitaires du pays.



Par ailleurs, les agents de santé rassurent que l’état de santé des autres patients hospitalisés est stable. De plus, renseignent-ils, neuf patients hospitalisés sont déclarés guéris.



Les chiffres officiels du ministère de la Santé et de l’Action sociale font état de 74 183 cas positifs au coronavirus recensés depuis le 2 mars dernier, au Sénégal. Ils sont répartis entre 72 221 cas guéris, 1 886 décédés, un évacué (finalement décédé en France) et 75 patients sous traitement.



Également, le total du nombre de personnes vaccinées depuis le 23 février dernier est de 1 344 659.



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale recommande ainsi aux populations de respecter les mesures de prévention individuelles et collectives.