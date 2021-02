Covid-19 : La région de Kaolack réceptionne 6956 doses de vaccins

La région de Kaolack (centre) s’est fait livrer lundi 6.956 doses de vaccin contre la Covid-19, une première étape de la campagne de vaccination prévue à partir de mardi dans le territoire régional, comme dans le reste du pays, a annoncé le gouverneur Alioune Badara Mbengue.’’Dans un premier temps, la région de Kaolack a reçu 6.956 des 200.000 doses de vaccins réceptionnées récemment par le chef de l’Etat. Deux semaines plus tard, nous allons encore recevoir 6.956 doses de vaccins’’, a-t-il dit à la presse locale.’’Il y a des cibles prioritaires’’, a précisé M. Mbengue, indiquant que 36.863 personnes, dont 3.240 professionnels de la santé, seront vaccinées pour la toute première phase de la campagne de vaccination.Hormis les travailleurs des établissements de santé, les personnes ciblées pour le début sont essentiellement celles âgées de plus de 60 ans et/ou vivant avec des maladies qui les rendent vulnérables au Covid-19 en cas de contamination, a-t-il expliqué.Un comité régional chargé de la mise en œuvre de la ‘’stratégie’’ de vaccination sera mis sur pied mardi, a annoncé le gouverneur.’’Nous allons aussi élaborer une stratégie de communication’’, a-t-il ajouté, affirmant que ‘’certains individus (…) diffusent de fausses informations concernant les vaccins’’.’’Les vaccins contre la Covid-19 sont, pour le moment, les seuls instruments dont nous disposons pour nous sortir de cette situation’’, a souligné Alioune Badara Mbengue, promettant de se faire vacciner le premier pour donner le bon exemple.Selon lui, 1.417 cas de Covid-19 ont été recensés dans la région de Kaolack, et 780 ont été guéris. La pandémie de coronavirus a fait 121 morts dans le territoire régional, a-t-il indiqué.