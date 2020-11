Covid-19 : « L'Etat doit rendre disponible le meilleur vaccin», (SAMES)

C'est une exigence. Le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES) demande à l'Etat d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour rendre disponible à temps le meilleur vaccin contre la convid-19 au Sénégal. Ces acteurs de la santé l’ont fait savoir, ce week-end, lors d’une réunion à Toubacouta (Fatick).





Toutefois, ils appellent la population à redoubler de vigilance pour ne pas annihiler les résultats déjà engrangés sachant que la saison actuelle est souvent propice aux maladies grippales.





Le Comité exécutif national du SAMES d’ajouter que les autorités étatiques doivent assurer le financement régulier de l'achat des autres vaccins du Programme élargi de vaccination (PEV) qui est la stratégie la plus efficace en matière de santé publique.









Egalement, il a rappelé, « en tant que syndicat de cadres de la santé, son inscription résolue dans la réflexion et la proposition et reste disponible pour contribuer à améliorer le système de santé pour le bien-être de la population du Sénégal ».





Par ailleurs, le SAMES « encourage vivement la mise aux normes des structures de santé et leur montée en puissance qui pourront réduire les évacuations sanitaires et assurer la sécurité des populations ». « Le plan d'investissement présenté est ambitieux et pourrait permettre d'améliorer de manière notable la qualité des soins au Sénégal et réduire les déséquilibres entre les régions du pays », ont-ils affirmé.