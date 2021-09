Covid-19 : «Le Sénégal n’envisage pas de vacciner les enfants», (Dr Guissé)

La vaccination chez les moins de 18 ans, n’est pas encore actée au Sénégal. Même si la 3e vague du variant Delta dans le pays a touché beaucoup d’enfants, on ne vaccine pas.



«Le Sénégal n’envisage pas de vacciner les enfants. Les essais cliniques n’ont pas concerné cette cible. Le comité scientifique ne l’a pas encore validé, parce qu’il faut des essais cliniques clairs», a fait savoir le docteur Ibou Guissé du Service national de l’éducation et de l’information pour la santé.



Il s’est exprimé ainsi ce mercredi 22 septembre, au cours de sa présentation sur la stratégie nationale de vaccination contre la Covid-19, à Thiès. C’était lors de l’atelier de formation de deux jours sur les types de vaccin, les idées reçues sur la vaccination et la stratégie vaccinale développée par la Direction de la prévention en partenariat avec Usaid Breakthrough Action, aux journalistes membres de l’Association des journalistes en Santé, population et développement (Ajspd).



Selon lui, tant que ce n’est pas encore essayé chez les enfants et tant que l’Organisation mondiale de la santé (Oms) ne l’a pas encore adopté, on ne vaccinera pas les enfants.



«Les Américains sont beaucoup plus en avance que les autres pays. Ils ont vacciné les jeunes de moins de 18 ans avec le vaccin Pfizer», a reconnu le Dr Guissé.