Covid-19 : Le directeur général de l’Oms, cas contact, se met en quarantaine

Tedros Adhanom Ghebreyesus , Directeur, Oms Cas Contact

Le patron de l’Organisation mondiale de la santé (Oms) est un cas contact au coronavirus. «J’ai été identifié comme contact d’une personne qui a été testée positive à la Covid-19. Je vais bien et sans symptômes. Mais je vais me mettre en quarantaine dans les prochains jours, conformément aux protocoles de l’Organisation mondiale de la santé et travailler à domicile», a informé Tedros Adhanom Ghebreyesus sur Twitter.