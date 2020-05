Covid-19: Le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr dévoile son nouveau plan de guerre

Abdoulaye Diouf Sarr dévoile son nouveau plan de riposte

Le Sénégal est, aujourd’hui, à 1995 cas confirmés de coronavirus. Malgré ce la, le Président de la République, Macky Sall a pris, hier lundi, des mesures allant dans le sens d’assouplir l’état d’urgence.





« Nous remercions le Président de la république pour les mesures très importantes annoncées qui sont de nature à renforcer la cohésion sociale et la sérénité dans le pays. Nous le remercions également pour la confiance qu’il a bien voulu renouveler à l’endroit de tous les personnels de santé et de tous les acteurs du ministère de la Santé et de l’Action sociale dans le cadre de cette riposte contre la Covid-19 », a d’emblée déclaré, Abdoulaye Diouf Sarr ce mardi, lors du point journalier sociale sur l’évolution de la pandémie de Covid-19 au Sénégal.









Un groupe d’intervention va renforcer le Comité régional de gestion des épidémies (Crge) de Dakar





Toutefois, le ministre de la Santé et de l’Action sociale a renseigné que l’évaluation de l’environnement de la riposte commande des adaptations nécessaires pour une appropriation solidaire dans les interventions. « Parce que la lutte conte la Covid-19 est l’affaire de toutes les couches de la population », plaide-il.





« Après la résolution de l’équation des cas importés, la problématique des cas communautaire demeure. Seule l’unité de conviction des communautés nous permettra de venir à bout de ce fléau. Je lance un appel à la population afin qu’elle continue de collaborer harmonieusement avec le personnel de santé dont la seule motivation reste sa protection contre la maladie », a indiqué Diouf Sarr.





Avant de poursuivre : « L’analyse des données récentes indiquent que la bataille doit être plus soutenue particulièrement à Dakar. C’est ainsi qu’un groupe d’intervention viendra renforcer le Comité régional de gestion des épidémies (Crge) de Dakar pour lui permettre d’infléchir la courbe épidémique dans un contexte d’une nouvelle stratégie de lutte ».





La procédure de rapatriement des dépouilles définie dès aujourd’hui





Selon lui, « cette option stratégique ne doit nullement occasion un relâchement, elle doit plutôt créer un environnement de confiance pour l’adhésion de tous à la lutte contre la Covid-19».





« La cohésion d’actions et la nouvelle sérénité socio-économique doivent constituer un écosystème permettant d’éviter toute stigmatisation en l’endroit de personnes malades ou guéris de la Covid-19 », a déclaré le ministre de la Santé.





Abdoulaye Diouf Sarr d’annoncer que « conformément aux instructions du Chef de l’Etat, la procédure de rapatriement des dépouilles de nos compatriotes établis à l’étranger sera définie dès aujourd’hui en rapport avec le ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’extérieur ».





Le Sénégal a enregistré, à ce jour, 742 sont personnes guéries, de 19 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 1233 malades suivis dans les hôpitaux.