Covid-19 : Le Sénégal franchit la barre des 30 000 personnes contaminées

La courbe ne fléchit point. Elle a atteint, officiellement, la barre des 30 000 cas positifs au coronavirus, ce vendredi 12 février. Pire, elle est accompagnée par un nouveau record de nouvelles contaminations. Du jamais vu, depuis l’apparition de la pandémie de Covid-19 sur le territoire national. En fait, le ministre de la Santé et de l’Action sociale a annoncé, aujourd’hui, 462 nouveaux cas infectés.





De ce fait, les autorités sanitaires ont répertorié, depuis le 2 mars dernier, 30 376 cas positifs au coronavirus. Ils sont répartis entre 24 890 cas guéris, 735 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 4 750 malades sous traitement.





Mais face à la propagation rapide de cette maladie, l’Etat déroule, depuis quelque temps, un plan de riposte. C’est ainsi que lors du dernier Conseil des ministres tenu en visioconférence, le président de la République, Macky Sall, au regard des effets de la pandémie de Covid-19 sur notre économie, a «souligné la nécessité d’anticiper et d’agir en modes ‘’Diligence’’ et ‘’Fast-Track’’».





Il s’agit, dit-il, d’accélérer les procédures, de mobiliser toutes les ressources humaines et financières requises, afin de vacciner, dans les meilleurs délais, les populations cibles prioritaires identifiées.





De plus, le chef de l’Etat demande, à ce titre, au ministre de la Santé et de l’Action sociale, en relation avec le ministre des Finances et du Budget et les ministres concernés, de prendre toutes les dispositions sanitaires, logistiques, financières et de mobilisation sociale nécessaires au lancement sur l’ensemble du territoire national des campagnes de vaccination, à la fin du mois de février 2021, au plus tard.