Covid-19 : Le virus se propage toujours par la transmission communautaire

Malgré la baisse de la contamination, la transmission communautaire continue de propager le virus. En grande partie, la contamination de la covid-19 se fait par la voie communautaire.Le bilan d’hier du ministère de la Santé et de l’Action sociale fait état de 24 cas issus de la transmission communautaire sur un total de 37 cas positifs.Le taux de positivité du jour est de 4,27%. Sur les 37 cas positifs, les 21 cas sont recensés à Dakar contre 03 cas dans les régions à savoir : Mbour 02 cas et 01 cas à Ziguinchor.Cependant, 25 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation, alors que 05 décès sont déplorés. Le taux de guérison des malades reste élevé. En effet, 66 patients hospitalisés sont déclarés guéris.Selon L’AS, à ce jour, 39 164 cas ont été déclarés positifs dont 37 888 guéris, 1 070 décédés, et donc 205 sous traitement. Par ailleurs, le nombre total de personnes vaccinées au mardi 06 avril est de 308 318.