Covid-19 : Les anciens volontaires de Mercy Ships s’engagent

« Après l’interruption du contrat entre le bateau hôpital Mercy Ships et le gouvernement du Sénégal à cause du coronavirus, les volontaires Sénégalais de Mercy Ships ont tenu plusieurs réunions pour examiner la situation internationale marquée par la pandémie du coronavirus », ont informé ces derniers, dans un communiqué qui nous est parvenu.A l’issue de leurs réunions, les anciens volontaires composés d’ambulanciers et assistants malades au sein du bateau Mercy Ships ont dénommé le collectif Mouvement d’Anciens Volontaires de Mercy Ships (MAVMS) et ont lancé la campagne Together Fight Covid-19.« Ayant constaté la propagation en crescendo de cette pandémie qui a poussé d’ailleurs l’Italie a réengager 20 000 médecins retraités, le collectif a introduit une lettre au niveau de la direction de la lutte contre la maladie (DLM) sise au ministère de la Santé et de l’Action Sociale pour lui solliciter l’ aide bénévole contre cette pandémie », renseigne le collectif.« Vu qu’il n’y a jusqu’à ce jour pas de réponse venant du ministère, ces volontaires ont collecté leur propre argent pour l’achat de gel désinfectants, gants, masques, savons et des denrées alimentaires. Ces produits seront distribués àpartir de ce vendredi 17 avril 2020 aux populations les plus nécessiteuses », annonent-ils.