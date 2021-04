Covid-19 : Macky invite les Sénégalais à ne pas se relâcher

Le président de la République veut gagner la bataille et la guerre à la fois contre la pandémie de Covid-19, qui continue encore à faire des victimes au Sénégal même si la courbe des contaminations est baissière ces temps-ci. En effet, Macky Sall, après avoir mis fin à l'état de catastrophe sanitaire, a tenu à lancer un appel à la population.





"La maladie est toujours là, en effet. La bataille n'est pas encore gagnée, même si nos résultats sont appréciables grâce à nos efforts communs. Alors, ne nous relâchons pas. Continuons à porter nos masques et à respecter toutes les recommandations sanitaires contre la propagation du virus", a laissé entendre le Président Sall dans son message à la Nation de ce samedi 3 avril 2021.