Covid-19 : Plus de 4000 personnes déjà vaccinées au Sénégal

La campagne de vaccination anti-Covid-19 se prolonge au Sénégal. Au mercredi 24 février 2021, 4005 personnes ont été vaccinées soit un total de 4087 sur toute l’étendue du territoire. Ainsi, les opérations se poursuivent.Selon les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, le calendrier de vaccination dans les autres régions s’est établit comme suit : Mercredi 24 février, c’était Kaolack, Matam, Saint-Louis, Thiès ; Jeudi 25 février, c’est à Sédhiou, Fatick, Kaffrine, Louga et Ziguinchor ; Lundi 1er mars, ce sera à Tambacounda, Kédougou, Diourbel et KoldaLa tutelle d’exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.A ce jour, le Sénégal a enregistré 33741 cas positifs au coronavirus dont 28112 personnes guéries, 1 évacué (finalement décédé en France), 852 décédés et 4776 malades à être sous traitement.