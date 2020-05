Covid-19 : Plus de 5 600 000 personnes testées positives dans le monde

A ce jour, le nouveau coronavirus a fait près de 351 000 morts et contaminé plus de 5 600 000 personnes dans le monde. Si une grande majorité des cas positifs et des décès liés à la Covid-19 ont été recensés à l’Europe et aux Etats-Unis, l’épidémie s’aggrave en Amérique latine. Avec près de 350 000 cas confirmés, le Brésil est désormais le deuxième pays le plus touché au monde, selon la Rfm. Ce, après les Etats-Unis.