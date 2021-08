Covid 19 : Quand des malades se prennent eux-memes en charge

"La prise en charge des patients atteints de Covid-19 est totalement gratuite : l’hospitalisation, les médicaments, les repas. Il n’y a absolument rien à payer, aussi bien pour les nationaux que pour les étrangers", disait le Professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses et tropicales, et coordonnateur de la prise charge médicale dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 au Sénégal.



Avec cette 3e vague qui est en train de faire des ravages, nos radars ont appris que les patients se prennent en charge eux-mêmes. Et dans ce reportage, les Dakarois se disent être surpris par cet état de fait. Ils pensaient que la prise en charge était gratuite surtout que l’Etat a mobilisé plusieurs milliards avec la force Covid-19.