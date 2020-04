Covid-19 : Sédhiou enregistre son premier cas communautaire importé

Cas Covid-19 importé Sedhiou

Jusque-là épargnée par le Covid-19, la région de Sédhiou vient d’enregistrer de façon spectaculaire son premier cas communautaire importé. Le patient habite le village de Mankonomba, dans le département de Sédhiou situé sur l’axe Sédhiou/Kolda à 40 kilomètres Nord/Est de la commune de Sédhiou.





En provenance de la région de Louga depuis le 6 avril dernier, il s’est rendu trois fois au poste de santé du village au constat d’une forte fièvre. C’est ainsi que l’infirmière a saisi le chef de village et le médecin-chef du district sanitaire de Moricounda à Sédhiou. Le chef de village a informé le maire de la commune qui s’en est ouvert à son tour à l’autorité sanitaire. Le médecin-chef Dramé a demandé au maire Sakoung Sagna, de l’aider à parler au cas suspect. Le maire s’est déplacé jusque dans le foyer conjugal du suspect pour lui dire d’appeler le médecin. Ce qui fut fait.





Lorsque le médecin lui a demandé de rester sur place et d’attendre qu’on vienne lui faire des prélèvements, il a dit qu’il avait une moto et pouvait lui-même faire le déplacement sur Sédhiou, hier dimanche. Malheureusement les résultats envoyés à Kolda sont revenus positifs. Sédhiou ne disposant pas pour l’instant d’un centre de traitement, le malade a été transféré à Kolda. Sa famille aussi bien que le poste de santé ont été mis en quarantaine.





Un cas communautaire inquiétant dans la mesure où il a fait 20 jours dans le village, a dormi et a mangé avec sa famille, et fait plusieurs déplacements et traversé plusieurs régions avant d’arriver à Sédhiou.





Pour plus de détails, nous avons tenté d’entrer en contact avec le point focal en charge des questions liées au Covid-19, en vain.