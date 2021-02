Covid-19 : Un nouveau record de cas positifs enregistré, 11 décès et 56 patients en réa!

Encore une première depuis le début de la pandémie du coronavirus au Sénégal. Les cas positifs continuent d’exploser. Ce vendredi 12 février, un record du nombre de nouvelles contaminations est enregistré. Selon le bilan sur l’évolution de la pandémie de Covid-19 au Sénégal dévoilé par les services ministère de la Santé et de l’Action sociale, 462 nouveaux malades sont répertoriés sur un échantillon de 2688 tests.Le communiqué numéro 348 sur résultats des examens virologiques fait ainsi état d’un taux de positivité de 17,19%.Ce faisant, les tests positifs sont répartis entre 201 cas contacts suivis par les services du ministère et 261 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont localisés dans les villes ou quartiers à savoir Louga, Mbour, Dakar-Plateau, Kaolack, Maristes,Thiès, Rufisque, Keur Massar, Diamniadio, Grand Médine, Liberté-6, Point-E, Médina, Ouakam, Salémata, Zac Mbao, Pikine, Patte d'Oie, Bargny, Khombole, Ndoffane, Scat Urbam, Sokone, Hlm, Hlm Grand Yoff, Mermoz, Thiaroye, Yeumbeul, Cité Tacko, Coki, Diourbel, Fatick, Guinguinéo, Liberté-3, Liberté-4, Linguère, Matam, Parcelles Assainies, Petit Mbao, Sangalkam, Sicap Baobab, Touba, Yarakh, Amitié-3, Cambérène, Cité Asecna, Diamagueune, Dieuppeul, Fann Résidence, Guédiawaye, Keur Mbaye Fall, Keur Ndiaye Lo, Richard-Toll, Sébikhotane, Tambacounda, Vélingara, Ben Tally, Cité Comico, Cité Gadaye, Colobane, Dahra, Darou Mousty, Gibraltar, Hann Bel Air, Kaffrine, Kédougou, Kolda, Koungheul, Maka Coulibanta, Mamelles, Niary Tally, Ouest Foire, Podor, Popenguine, Saint-Louis, Sakal et Yoff.De plus, les autorités sanitaires ont déploré de nouveaux décès liés à la Covid-19 dans des établissements hospitaliers. En effet, 11 personnes ont succombé à cette maladie, hier jeudi 11 février.Ce, au moment où, les cas graves ne diminuent pas. 56 patients sont toujours pris en charge dans les services de réanimation depuis quelques jours.Quoique 293 patients hospitalisés aient été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. « L’état de santé des autres malades est stable », informent les agents de la santé.A ce jour, le Sénégal compte 30376 cas positifs au coronavirus dont 24890 cas guéris, 735 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 4750 malades à être sous traitement.Sur ce, le ministère de la Santé et de l’Action sociale exhorte davantage les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective tout en insistant sur le port correct et obligatoire du masque, la distanciation physique d’au moins un (1) mètre dans les lieux de rassemblements ou publics et le lavage fréquent des mains pour freiner la propagation du coronavirus.