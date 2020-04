Covid-19 : Une ambulance, un mini-camion et une camionnette offerts à la Croix Rouge départementale de Mbour

Pour que la Croix-Rouge départementale de Mbour puisse être efficace sur le terrain dans la lutte contre la propagation de la pandémie qui sévit au Sénégal et dans le monde, l'huissier Me Cheikh Tidjane Tambedou n'a pas lésiné sur les moyens. Par le biais de son association, il a offert à la Croix-Rouge départementale une ambulance, un mini-camion pour la distribution des vivres, une camionnette pour les séances de sensibilisations et 1000 masques.





''La Croix Rouge est un relai efficace dans tous les domaines, notamment dans le domaine sanitaire et les cas d'urgences. Nous avons estimé que la Croix-Rouge a un impact très important dans cette lutte contre la pandémie du Coronavirus, raison pour laquelle nous les appuyons'', a déclaré Me Cheikh Tidjane Tambedou.





L'huissier compte aussi appuyer la famille judiciaire en leur octroyant 1000 masques.