Covid-19 : Voici les zones d’origine des 66 nouveaux cas, Dakar en alerte rouge

66 nouveaux cas positifs au coronavirus ont été détectés sur 528 tests effectués par les autorités, ce vendredi 24 avril. Un record depuis le début de cette pandémie au Sénégal. Toutefois, les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont dévoilé les lieux de provenance de ces nouveaux patients.





Ainsi, dans la répartition des cas, on voit nettement que Dakar est en alerte rouge. En effet, la situation du jour du coronavirus a établi que le District Dakar Nord est le plus touché avec 21 cas (43 au total). Il regroupe des communes comme les Parcelles Assainies et la Patte d’Oie. Son centre de référence est le Centre Nabil Choucair.





Dakar Nord en tête avec 21 nouveaux cas, ce jour





Ledit District est suivi par Dakar Centre avec 13 cas (42 au total). Lequel englobe Grand Dakar et Biscuiterie avec comme centre de référence le Centre Gaspard Kamara.





Dakar Sud a 3 cas dont 1 cas communautaire à la Médina (90 au total). Ce district polarise la médina, le Plateau, Fann, Point-E, Amitié, Colobane, Fass Gueule Tapée et Gorée. 3 cas également ont été déclarés à Dakar Ouest (73 au total) avec comme localités Ouakam, Ngor, Yoff et les Almadies.





Après ces 4 Districts, Goudiry vient avec 16 cas (54 au total). Touba a comptabilisé 4 cas dont 2 issus de la transmission communautaire (55 au total).





400 cas contacts suivis, 85 cas importés et 60 cas communautaires





En outre, on compte 1 cas à Pikine (20 au total), 1 cas communautaire (8 au total), 1 cas à Mbao (17 au total), 2 cas à Rufisque (9 au total) et 1 cas issu de la transmission communautaire à Pout.











A ce jour, le Sénégal a répertorié 400 cas contacts suivis, 85 cas importés et 60 cas communautaires. Ce qui fait un total de 545 cas positifs de Covid-19 depuis le début. Ils sont détaillés comme suit : 262 avec personnes guéries, 7 décès, 1 évacué (finalement décédé en France) et 275 patients suivis dans les hôpitaux.