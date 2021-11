Covid-19 : Zéro décès, 1 nouveau cas positif et 1 patient en réa

Point du jour, Coronavirus

Ce mercredi 17 novembre, seul un cas grave est admis dans les services de réanimation pour la prise en charge. Mieux, aucun décès supplémentaire n’a été enregistré, hier mardi 16 novembre, par les autorités sanitaires. Les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale continuent de noter une baisse des nouveaux cas positifs. En fait, 1 nouvelle contamination à la Covid-19 est seulement détectée, ce jour. C’est ce qui ressort du communiqué numéro 626 sur l’évolution de la pandémie au Sénégal. Ce test positif a été révélé à la suite d'un échantillon de 1 119 tests. D’où un taux de positivité de 0,08% signalé.





Selon les résultats des examens virologiques publiés, le patient provient de la transmission communautaire et est localisé dans la région de Dakar.





Par ailleurs, 3 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. L’état de santé des autres malades est stable.





Depuis le début de cette pandémie, le Sénégal a enregistré 73 960 cas positifs au coronavirus dont 72 070 personnes guéries, 1 évacué (finalement décédé en France), 1883 personnes décédées et 6 malades à être sous traitement.





Le nombre total de personnes vaccinées, à ce jour, est de 1 311 473.