Covid : 26 cas positifs, 1 décès et 19 cas graves en réa

Point du Jour des Tests de Covid-19

Les résultats des examens virologiques de ce mercredi montrent une tendance baissière des cas de contamination, ainsi que des cas graves admis en réanimation. Le nombre de décès a également baissé par rapport aux jours précédents.





Selon le point sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 du jour, réalisé par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, sur 2 074 tests effectués, 26 sont revenus positifs. Ces résultats virologiques ont ainsi produit un taux de positivité de 1,25 %, ce mercredi 15 septembre.





Les tests positifs sont répartis entre 1 cas contact et 25 cas issus de la transmission communautaire dont 12 dans la région de Dakar et 13 dans les autres localités en région.





Il est à signaler que 19 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation du pays.

Un décès lié à la Covid-19 a été enregistré hier mardi 14 septembre dans des structures hospitalières, d’après les agents du ministère de la Santé.





Egalement, ils ont indiqué que 410 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et sont donc déclarés guéris. Ils sortiront d’hôpital dans les prochaines heures. L’état de santé des patients hospitalisés est «stable».





Par ailleurs, le communiqué n°563 du ministère de la Santé et de l’Action sociale du jour a indiqué que 73 539 cas ont été recensés positifs au Sénégal, à ce jour. Ils sont 68 106 guéris, 1 838 décédés, 1 évacué et encore 3 594 patients sous traitement.





Ce mardi 14 septembre 2021, 3 626 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total des vaccinés à 1 203 066.