Covid19 : Le vaccin disponible en...

Un vaccin pourrait être disponible au milieu de l'année prochaine, en 2021. L'information est du directeur des opérations internationales de la fondation Merieux basée à Lyon en France, François Xavier Babin. Il restera à voir son efficacité, sa disponibilité, et comment faire une vaccination de masse."La phase de mise au point est complexe avec tous les essais cliniques. D'habitude pour un médicament innovant il faut dix ans, 1 milliard de dollars pour le mettre au point. S'assurer de son efficacité et de l'innocuité sur la population", explique Dr Babin. C'était au cours d'une réunion du comité de pilotage international du réseau d'Afrique de l'Ouest des laboratoires de biologie médicale (Resaolab).Il indique que 150 vaccins candidats ont été élaborés depuis que la pandémie de Covid-19 est apparue, plusieurs sont en phase 3, selon les bulletins d'informations de l'organisation mondiale de la Santé.La Covid a permis de mieux connaître le rôle et l'importance des laboratoires dans le développement de la biologie.Selon Dr Marie Khemess Ndiaye, "le laboratoire constitue un pilier extrêmement important dans le système de santé. C'est un outil diagnostic. Il a joué un rôle prépondérant dans la crise de la pandémie".Cette rencontre qui regroupe des experts du Bénin, du Burkina Faso, de la Guinée, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo fera le bilan des activités dans lesdits pays. Aussi, ils échangeront sur leurs acquis dans la gestion de la crise de la pandémie de Covid-19.