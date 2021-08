CTE de Ziguinchor : Les précisions du directeur de l’hôpital sur le médecin réanimateur

Le directeur de l’hôpital de Ziguinchor a démenti l’information selon laquelle le district ne disposait pas de médecin réanimateur, contrairement aux propos tenus par le coordonnateur du mouvement Vision citoyenne, Madièye Diop Sané. Selon Ndiamé Diop, un médecin stagiaire s’occupe bien du service de réanimation du centre de traitement des épidémies à l’hôpital.