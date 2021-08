Dans les pays vaccinés, on meurt beaucoup moins du Covid-19, malgré la flambée des cas

Dans les pays occidentaux, qui ont, au mieux, la moitié de leurs habitants vaccinés, l’arrivée du variant Delta, très contagieux, ne provoque pas la flambée de mortalité connue auparavant. Ce n’est pas le cas des pays peu vaccinés.



La progression galopante du variant Delta constitue un test grandeur nature pour les vaccins contre le Covid-19. Beaucoup plus contagieux que ses prédécesseurs, ce variant, détecté pour la première fois en Inde, provoque en effet depuis quelques mois une forte hausse des contaminations dans la plupart des endroits du globe où il se propage.



En revanche, son effet n’est pas uniforme sur le plan de la mortalité. Dans les pays occidentaux, les courbes de mortalité ne suivent plus la même trajectoire que les courbes de contaminations, comme c’était le cas lors des précédentes vagues. Cela s’explique indéniablement par l’importance des taux de vaccination, qui permet de limiter le nombre de cas graves, et donc les décès, en particulier au sein des populations les plus vulnérables.



Ces graphiques présentent, au 5 août 2021, le nombre de nouveaux cas, en haut, et de morts, en bas (en moyenne glissante sur sept jours).





Royaume-Uni : 58,5 % de la population complètement vaccinée







France : 54,3 % de la population complètement vaccinée







Pays-Bas : 53,9 % de la population complètement vaccinée



Cette observation empirique confirme l’effet protecteur des vaccins, y compris contre le variant Delta, mis en évidence par les études scientifiques. Un article publiée le 21 juillet 2021 par le New England journal of Medicine confirme que deux doses du vaccin Pfizer-BioNTech continuent de bien protéger contre les formes graves. Il assure une protection de 88 % quand il s’agit du variant Delta, contre 93,7 % face au variant Alpha. Idem pour le vaccin AstraZeneca (67 % pour le Delta, 74,5 % pour le Alpha), ce qui permet dans les deux cas d’éviter des hospitalisations – comme indiqué dans une étude « préprint » publiée par Public Health England en juin 2021.



En revanche, parmi les pays en développement, qui n’ont pour l’instant qu’un accès limité aux vaccins, la hausse vertigineuse du nombre de cas liés au variant Delta s’accompagne toujours d’une mortalité importante. Ainsi, en Afrique du Sud, où le le Delta représentait 95 % des infections à la mi-juillet, pour une couverture vaccinale de 3 % de la population, la courbe de mortalité s’approche du pic de la deuxième vague, en janvier 2021, avec des centaines de morts quotidiennes.





Afrique du Sud : 5,8 % de la population complètement vaccinée







Namibie : 2,1 % de la population complètement vaccinée







Malaisie : 25,4 % de la population complètement vaccinée







Indonésie : 8,3 % de la population complètement vaccinée