Débat sur le vaccin : «Nous n’allons pas être des cobayes pour quelque organisation internationale que ce soit» (Dr Bousso)

Le docteur Bousso clôt le débat que suscite le vaccin anti-Covid-19 dans le cercle des scientifiques. Invité de l’émission «Objection» de ce dimanche sur Sud Fm, le directeur du Cous juge «irresponsable» le discours de certains docteurs et professeurs sur le vaccin.«Nous n’avons pas d’autre choix que d’utiliser le vaccin. C’est la seule solution. Maintenant, j’aimerais bien m’arrêter sur le débat qui entoure la vaccination et surtout attirer l’attention des gens. Il y a beaucoup de débats et surtout de la part de certains de nos collègues», constate-t-il.Avant de déplorer : «Je pense que la Covid doit nous amener à être humbles, à le rester et à continuer de l’être. Il y a beaucoup de personnes qui, parce qu’ils ont le titre de Docteur ou de Professeur, font de ces discours qui, à mon avis, sont irresponsables.Je pense que les grandes entreprises qui travaillent sur ces vaccins ne s’amusent pas. S’il y a un pays qui connaît la notion de responsabilité, c’est les Etats-Unis. S’il y a un défaut, un dégât sur qui que ce soit dans le monde, ils vont payer. Aujourd’hui, il faut un vaccin pour pouvoir régler cette question de Covid-19.»Cette mauvaise communication sur le vaccin contre la Covid-19, selon le Dr Bousso, est en train «d’impacter même le Programme élargi de vaccination».Le directeur du Cous jure que «tout vaccin qui va arriver au Sénégal sera un vaccin efficace». «Nous n’allons pas être des cobayes pour quelque organisation internationale que ce soit», assure-t-il.