Des infirmiers célèbrent l'arrivée des vaccins en dansant

Arrivée des Vaccin à l'hôpital de Boston

Le personnel d’un hôpital de Boston fait sensation sur les réseaux sociaux avec une danse exutoire qui célèbre l’arrivée des vaccins ce lundi 14 décembre. La séquence montre les employés du Boston Medical Center se déhancher sur la chanson «Good as Hell» de l’artiste Lizzo. Avec plus de 300.000 morts, les États-Unis font partie des pays les plus endeuillés au monde par le coronavirus.