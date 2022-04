Diabète, sport, régime, soin des cheveux… : Dr Demba Ndiaye, nutritionniste, livre les secrets de la datte

Les bienfaits de la Datte

Durant le Ramadan, la datte occupe une place bien particulière pour les musulmans. Traditionnellement, elle est le premier aliment dégusté au moment de de la rupture du jeûne, car c’est une datte qu’avait consommée le prophète Mohamed en rompant lui-même cette période sans nourriture. Ce fruit, si prisé en cette période, recèle bien des bienfaits, parfois inattendus. Pour Seneweb, le Dr Demba Ndiaye, nutritionniste, liste les nombreux apports de la datte.





Quels sont les bienfaits de la datte ?





Grâce à leurs fibres, les dattes (surtout consommées sèches) aident à réguler le transit intestinal et à lutter contre la constipation (7 à 8 dattes apportent quart des besoins journaliers en fibres).En raison de leur teneur en glucose, en fructose et en saccharose, elles constituent une excellente source d'énergie pour les cellules. Ce qui en fait un bon apport lors d'efforts physiques, en particulier s'ils sont prolongés.





Les dattes sont particulièrement riches en potassium, ce qui en fait un aliment de choix pour les sportifs et les personnes âgées. Elles contiennent aussi du magnésium et du fer en quantités non négligeables. On les recommande, ainsi, pour les personnes qui souffrent d'anémie. Par ailleurs, les dattes sont très pauvres en graisses, dont notre alimentation contient souvent en trop grande quantité.





Peut-on manger des dattes quand on fait un régime ?





Attention tout de même car les dattes séchées sont très riches en calories (282 pour 100 grammes), même si elles ont l'avantage de rassasier et de combler les petites faims. Lors d'un régime, il est préférable de se limiter en quantité ou de préférer les dattes fraîches.





Est-ce qu' un diabétique peut manger des dattes ?





Bien qu’ayant un index glycémique élevé (IG 55), les dattes peuvent tout de même être intéressantes dans un régime diabétique.





En effet, trois (3) dattes consommées, au milieu ou à la fin d’un repas équilibré (index glycémique),bas ne feront pas grimper la glycémie.





Combien de dattes faut-il manger par jour ?





Avec leur texture douce et dure, les dattes peuvent être consommées directement sans aucun ajout à tout moment de la journée, que ce soit en collation ou en dessert. Les recommandations sont de trois dattes séchées par jour, soit environ 20 à 35 g journaliers, ce qui fournit environ 2 grammes de fibres. Mais bien sûr, il est possible d'en manger plus, surtout dans le cadre d'une activité physique.





Faut-il plutôt consommer des dattes fraîches ou séchées ?





Les dattes sont surtout consommées sèches. Elles contiennent alors moins d'eau que les dattes fraîches, mais autant de fibres et de sucres (davantage si l'on compte au poids). Les dattes fraîches renferment une forte concentration d'antioxydants, principalement des caroténoïdes et des composés phénoliques. Les dattes séchées en contiennent moins que les dattes fraîches, puisqu'une certaine quantité se perd durant la déshydratation.





Quels sont les bienfaits des dattes pour les cheveux ?





Le dattier est régulièrement utilisé dans les produits de soins pour cheveux car son amande est riche en acides gras essentiels, en acides aminés, en protéines et en céramides, des composants similaires à ceux de la fibre capillaire.





Elle redonne de la vitalité, de la douceur et de la force aux cheveux abîmés et nourrit en profondeur. Vous pouvez ajouter des dattes à votre régime alimentaire régulier ou tout simplement faire un mélange avec de l'extrait de gel d'aloe vera pour appliquer sur vos cheveux pour profiter de l'éclat supplémentaire.





Les dattes ont-elles des méfaits santé ?