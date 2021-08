[Vidéo] Didier Raoult accuse le patron des hôpitaux de Marseille d'être là "pour faire le ménage"

Le professeur Didier Raoult estime que le nouveau patron de l'AP-HM lui "en veut beaucoup" après ses propos sur "la gestion" des hôpitaux de Paris.





CLAP DE FIN - Le nouveau directeur général des hôpitaux publics de Marseille (AP-HM) est là "pour faire le ménage", a accusé lundi 23 août Didier Raoult, le directeur de l'IHU Méditerranée Infection, à la retraite fin août et que l'AP-HM ne veut pas prolonger.





"Il arrive pour faire le ménage et je fais partie des objets dont il voudrait faire le ménage", a insisté le professeur Raoult, dans un entretien à CNews depuis l'IHU: "C'est le grand copain de Hirsch, et comme j'ai dit ce que je pensais de la gestion de Paris, qui a été absolument épouvantable, il m'en veut beaucoup".





Ex-adjoint de Martin Hirsch, le directeur général de l'AP-HP, les hôpitaux publics parisiens, François Crémieux a pris les fonctions de directeur général de l'AP-HM en juillet et a confié au Monde vouloir lancer le processus de recrutement d'un successeur au professeur Raoult.





Au 31 août, Didier Raoult, promoteur d'un traitement controversé des malades du Covid-19 via une bithérapie associant hydroxychloroquine et azithromycine, sera officiellement à la retraite en tant que professeur des universités-praticien hospitalier.





"Il faudrait se focaliser sur les populations à risque"





"J'aurais pu être recruté comme praticien hospitalier contractuel pendant encore deux ans, ça rapporterait plus de deux millions d'euros par an à l'Assistance publique, du fait de mon activité scientifique qui génère de l'argent", plaide Didier Raoult, en soulignant que la décision sur sa demande de prolongation sera prise par le conseil d'administration de la Fondation qui chapeaute l'IHU.





Dans ce conseil, "le représentant de l'Assistance publique (ndlr, François Crémieux pour l'AP-HM) n'a qu'une voix" sur 18, a souligné Didier Raoult, en précisant qu'"une réunion (était) prévue mi-septembre avec les six membres fondateurs de l'IHU", dont l'AP-HM, avant un conseil d'administration.





Interrogé sur la stratégie vaccinale, Didier Raoult a expliqué être favorable aux "vaccinations d'encerclement": "Il faudrait se focaliser sur les populations à risque, les plus de 65 ans et les gens avec pathologies (...), la généralisation de la vaccination chez les enfants ne me paraît pas une urgence absolue".