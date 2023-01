Dr Banda Ndiaye : "La carence en vitamine A peut être fatale chez l’enfant"

Dr Banda Ndiaye, Directeur régional adjoint pour l'Afrique de Nutrition International,

La carence en vitamine A contribue à une réduction de la capacité immunitaire de l'organisme de l'enfant. Et dans les cas très graves, il y a la cécité crépusculaire.









Sur les manifestations, le docteur Banda Ndiaye, Directeur régional adjoint pour l'Afrique de Nutrition International, explique que l’enfant, la nuit, va commencer à avoir des problèmes de vision. Il va faire plus de diarrhée, la rougeole. La carence en vitamine A contribue aussi à augmenter la morbidité, mais aussi la mortalité chez les enfants.





Un enfant, selon les estimations de l'OMS, fait trois épisodes de diarrhée par an et avec la supplémentation en vitamine A, son risque de faire la diarrhée diminue de 15 % et il va faire deux épisodes de diarrhée par an. Le Dr Ndiaye explique que c'est important, vu les conséquences de la diarrhée sur le développement de l'enfant.





Pour les stratégies, il invite à communiquer. «Il faut que les parents sachent les conséquences de la carence en vitamine A, mais aussi les bénéfices de la supplémentation en vitamine A. Chaque parent veut le bien pour son enfant. Si le parent connaît les bénéfices d'un service de santé qu'il peut avoir gratuitement, il ne va pas attendre. Le ministère aussi doit rapprocher le service aux populations».





Le Sénégal fait partie des pays pionniers dans la mise en œuvre de la supplémentation en vitamine A chez les enfants. «Quand on a l'occasion de toucher un enfant et d'être en contact avec lui au niveau des services de santé, il faudra en profiter et lui donner tout le paquet essentiel de services de santé et de nutrition dont il a besoin pour maximiser le temps des parents», a expliqué le nutritionniste.





Sur les difficultés, il note que les goulots d'étranglement sont multiples, dont les services de santé préventifs. «Quand on est malade en général, on va au niveau de la structure de santé, mais ce n'est pas évident d'aller dans une structure, si l'on se sent bien, surtout chez les enfants, notamment quand les vaccinations sont finies, la supplémentation en vitamine A va au-delà de la vaccination. Il faut les supplémenter jusqu'à ce qu'ils atteignent 59 mois. Les mamans n'ont pas ce réflexe d'aller à la recherche de ce service», dit-il.