Dr El hadji Mamadou Mbaye (Iressef) : « Il urge de trouver de nouvelles approches pour parler du genre »

Intégration du Genre dans les urgences sanitaires

Le 2ème Congrès scientifique de Bca-Wa-Ethics : harmonisation de l'intégration du genre en Afrique de l'Ouest a vécu, ce jeudi 25 mars. Cette rencontre virtuelle de quatre jours a vu la participation de près de 30 personnes issues de 7 pays à savoir Sénégal, Bénin, Mali, Guinée-Bissau, Côte d’Ivoire, Égypte et Espagne.





Selon Dr El Hadji Mamadou Mbaye de l’Institut de recherche en Santé de Surveillance épidémiologique et de Formation (Iressef), des perspectives sont à ouvrir à la suite des échanges. « Nous sommes en train de construire quelque chose. On peut transformer une communauté de pratique avec des spécialistes sur les questions de genre, de sexe et d’éthiques. Il faut les décideurs qui doivent se saisir de ces problématiques pour les faire avancer et associer des acteurs, des militants, des hommes politiques pour qu’ils s’approprient aussi des résultats de ces recherches et d’établir ces passerelles », a indiqué Dr Mbaye qui est aussi à l’Université Gaston Berger et Co-coordinateur de projet Bca-Wa-Ethics.





A l’en croire, ce comité d’échanges, d’entraide, d’innovation entre des membres qu’ils soient des organisations ou des acteurs doit être mis en place en vue d’améliorer leurs capacités en matière d’intégration du genre tant au niveau de projets de recherche qu’au niveau interne, des Instituts de recherche ou des Institutions comme le ministère de la Santé et de l’Action sociale (Msas). « Il urge de trouver de nouvelles approches pour parler du genre. Il y a un travail d’acceptabilité du genre au niveau social, au niveau politique à faire. Car ce n’est pas encore acquis au niveau des chercheurs, donc imaginez comment cela se passe au niveau politique et social ».





Pour lui, il y a un besoin de repenser le genre, de le tropicaliser, de l’adapter au contexte afin qu’il ne constitue pas une impasse où on ne peut plus dialoguer sur ce sujet. « Nous devons animer cette communauté de pratique par des productions de connaissances et scientifiques parce qu’il demeure important d’éviter que le genre ne soit pas forcément une offre internationale comme on en voit souvent dans les politiques publiques de santé d’une manière générale. Nous devons l’approprier, le contextualiser. Puissions nous-mêmes construire cette question avec des réflexions qu’il faut », a déclaré Dr El Hadji Mamadou Mbaye.