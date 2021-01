Dr Mamadou Ndiaye : « Il faut 1657 milliards pour vacciner tous les Sénégalais… »

Dr Mamadou Ndiaye, Ministère de la Sante

Le vaccin coûte beaucoup d’argent pas forcément à la portée du Sénégal. Et pour en donner un aperçu assez clair, Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention a livré quelques chiffres ce matin sur Iradio. Joint par Seneweb pour plus de précisions, le spécialiste livre quelques détails en plus. Pour le vaccin de Pfizer par exemple, dit-il, il coûte environ 20 dollars, celui de Moderna, c’est 37 dollars. L’AstraZeneca produit en Europe est le moins cher actuellement avec 4 dollars. Le vaccin chinois de Sinopharm vaut 72 dollar et celui de la Russie Spoutnik revient à 5 dollars.





Ainsi, pour vacciner les personnes vulnérables qui s’élèvent à 20% de sa population, le Sénégal va débourser 19 milliards, s’il opte pour le vaccin le moins cher, contre 377 milliards pour le produit le plus coûteux. «Pour vacciner toute la population par contre, il faut 1697 milliards, si on prend le vaccin le plus cher. Si on prend le moins cher, c’est 88 milliards. Vous voyez que c’est des milliards pour avoir le vaccin. Mais la santé n'a pas de prix », relativise Ndiaye.





Mamadou Ndiaye de préciser qu’il ne s’agit pas là de chiffres définitifs, mais des estimations obtenues après simulations. Il ajoute également que quand on parle de vaccin, il ne s’agit pas uniquement du liquide. Il faut aussi prendre en compte l’aigüe, la seringue, la boîte de sécurité…





A noter également que le coût n’est pas le seul facteur déterminant. Il y a aussi de la géopolitique dans le vaccin, comme en témoigne le positionnement de chaque grande puissance (Etats-Unis, Chine, Russie, Royaume-Uni). Il y a également les questions d’ordre logistique, surtout dans les pays en Afrique de l’ouest où il sera difficile d’avoir le vaccin de Pfizer dont la conservation nécessite moins 70°.