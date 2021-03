Dr Samba Cor Sarr : « Bientôt un livre blanc pour l’intégration de la dimension genre dans la régulation mais aussi dans… »

Dr Samba Cor Sarr

En raison de la Covid-19 qui continue de dicter sa loi dans le monde, le 2ème Congrès scientifique Bca-Wa-Ethics: harmonisation de l'intégration du genre en Afrique de l'Ouest, s’est tenu en mode virtuel. Ainsi, au cours de la cérémonie d’ouverture de cette rencontre de quatre jours (22 mars-25 mars) clôturée hier jeudi, le Chef du Comité national d'éthique de la recherche (Cner) en santé au Sénégal, par ailleurs co-coordinateur de projet, Dr Samba Cor Sarr a communiqué sur l'importance de la prise en compte du genre dans le contexte des Cner ouest-africains. Ce, en vue de parvenir à l'égalité hommes-femmes et de s’assurer que tous les agents impliqués dans la conduite de la recherche en santé sauvegardent les droits et le bien-être des sujets d'étude, de leurs communautés et de leur environnement.





Ainsi, il dira : « Nous avons discuté sur la possibilité de collaborer dans un premier temps, avec l'Université de Saragosse, de voir dans quelle mesure il est possible de mettre ensemble quelque chose pour appuyer à la fois les comités d'éthique mais aussi les autorités nationales de réglementation, faire en sorte que l'ensemble des pays plus particulièrement les pays francophones, comment faire pour les accompagner à avoir des systèmes harmonisés efficaces et qui puissent aussi prendre en compte la dimension genre ».





Avec comme leader Guillermo Martínez Pérez en Espagne et l’Egyptienne Farah Nabil de la Faculté des sciences de la santé, Université de Saragosse comme Cheffe de projet Bca-Wa Ethics, Dr Samba Cor Sarr annoncé aujourd'hui, qu’ils sont en train de finaliser un document de référence qui va orienter beaucoup de comités d’éthique en terme de livre blanc. Lequel va agir sur les différentes approches susceptibles d’aider les comités à, non seulement intégrer le genre, mais à avoir des outils et des systèmes de revue harmonisés. Selon lui, il faut la dimension genre dans la régulation mais aussi dans la recherche.