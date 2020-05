Eléments essentiels pour éviter le pic : Masques, traçage, dépistage sélectif, traitement (Ada Pouye)

Les cas issus de la contamination communautaire constituent à ce jour le casse-tête des autorités sanitaires pour stopper la propagation de la pandémie. D’après Ada Pouye, expert en coordination humanitaire, il faut une approche communautaire pour venir à bout de ce mode de contamination. Invité de l’émission Objection de ce dimanche, il estime qu’il faut « engager les jeunes qui habitent dans les quartiers (les Asc) pour en faire des vecteurs de communication au niveau communautaire ».Depuis quelques jours, le nombre de cas a pris la courbe ascendante au Sénégal et le pic de l’épidémie est à craindre. Face à cette montée fulgurante des cas, quatre éléments sont essentiels, à en croire Ada Pouye : « s’assurer du port obligatoire du masque. Le traçage des cas et des contacts aussi, c’est le gros défit que nous avons. On a vu récemment un gars qui a été contaminé à Louga et qui se retrouve à Sédhiou. L’autre aspect, c’est le traitement et si les cas augmentent, le système ne pourra plus tenir. Pour éviter le pic, il y a les masques, le traçage des contacts, le traitement des malades, mais il y a aussi le dépistage sélectif. C’est-à-dire dans des zones où on a trouvé des cas communautaires, faire des microcerclages comme on fait avec ébola ».A signaler que l’approche du dépistage sélectif ciblé a été testé à Wakinane Nimzatt, il y a quelques semaines.