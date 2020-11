Éventualité d’une seconde vague de Covid-19 : Le Chef de l’Etat a déjà convoqué un groupe d’experts pour…

Les autorités étatiques et sanitaires ne négligent pas l’éventualité d’une seconde vague de Covid-19 dont les signes avant-coureurs se font déjà ressentir avec la hausse des cas notamment la contamination communautaire. Le Chef de l’Etat qui s’inquiétait, ce jeudi 26 novembre lors de la deuxième édition du forum du numérique, des effets « insupportables » que pourraient avoir une seconde vague sur l’économie nationale, a déjà convoqué, depuis hier vendredi 27 novembre, un groupe d’experts qui se penchent sur la question afin d’établir dans les plus brefs délais « un plan d’action ».







L’information a été donnée par le Pr Souleymane Mboup invité de l’édition de 20 heures du journal télévisé de la Rts. « Une deuxième vague n’est pas à écarter. Il y a des raisons qui sont internationales. Le fait que cela existe déjà ailleurs. On a vu une deuxième vague ailleurs. Maintenant au plan national on a commencé à voir une augmentation de cas et il y a certains facteurs comme le suivi des cas indexes qui doit se faire avec beaucoup plus de complétudes, les passagers qui viennent avec de faux certificats. C’est un ensemble de facteurs qui fait que c’est quelque chose qu’il faut sérieusement envisager », indique-t-il.





« Depuis hier, le chef de l’Etat a donné des directives ferme avec le ministre de la Santé et il y a eu une réunion de groupe d’experts qui a commencé à faire un plan d’action », confie Pr Mboup.