Face aux défis sanitaires : L'Ademas accompagne le ministère de la Santé dans la diversification des ressources

Pour mieux accompagner le ministère de la Santé et de l’Action sociale à atteindre les Objectifs du développement durable (ODD), il faut miser sur la diversification des ressources, selon le directeur de la Prévention.





Le docteur Mamadou Ndiaye a noté que cette initiative de l’Ong Ademas est importante dans la vie de l'organisation. Le ministère cadre avec cette démarche qui découle d’un long partenariat entre les deux structures. «L'organisation nous appuie dans les secteurs clés et la promotion des initiatives du ministre de la Santé et de l'Action sociale», a dit le Dr Ndiaye. Il note que ces initiatives permettent d'améliorer l'état de santé et le bien-être des populations globalement.





En effet, l'Ademas compte élargir sa gamme de partenariats avec l'ensemble des secteurs, pour diversifier ses activités et aller dans la pérennisation. Il s'agit de quitter l'approche projet pour aller vers la réalisation afin d’atteindre les objectifs.





Pour ce faire, le docteur Mamadou Ndiaye explique que «fédérer l'ensemble des acteurs qui œuvrent dans le secteur est une bonne approche». Les défis de la santé sont nombreux, avec notamment un nouveau concept «One Health, Une seule santé» qui est humaine, animale et environnementale. «La barrière commence à se briser, une épidémie (Ebola) et une pandémie (Covid) sont des zoonoses qui menacent la santé et sont plus qu'actuelles. C’est donc des défis nouveaux avec des enjeux et exigences des populations. Il faut s'adapter et s'inscrire dans la durabilité et les ressources ne sont jamais suffisantes», note le directeur de la Prévention.





Même si vous ne parvenez pas à épuiser les ressources de par les procédures, vous savez toujours que les besoins sont là, et dans le vécu des populations, on sent qu'il y a de plus en plus de besoins et il faut d'autres approches pour les aider à préserver leurs acquis en santé.