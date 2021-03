Fièvre jaune : Le district sanitaire de Tambacounda a vacciné 94 % de sa cible

Quelque 270.746 personnes ont été vaccinées contre la fièvre jaune dans le district sanitaire de Tambacounda (est), soit 94 % de la cible visée, a déclaré mardi son médecin-chef, Tidiane Gadiaga.‘’Nous avions pour objectif de vacciner 95 % de la cible. Sur 286.000 personnes âgées de plus de neuf mois, le district sanitaire a vacciné 270.746’’, a-t-il indiqué lors d’une réunion d’évaluation de la campagne de vaccination.Le 15 février, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a lancé une campagne de vaccination concernant quelque 800.000 personnes dans les régions de Tambacounda et Kédougou (sud-est).La fièvre jaune est réapparue dans le district sanitaire de Kidira, dans la région de Tambacounda. Quatre cas ont été recensés, dont deux décès.Dans toute la région de Tambacounda, constituée de plusieurs districts sanitaires, 642.459 personnes âgées de plus de neuf mois doivent être vaccinées, selon les autorités médicales.‘’Une évaluation nationale de la campagne est prévue. Avant qu’elle ait lieu, nous allons atteindre entièrement notre objectif, qui est de vacciner 95 % des personnes concernées’’, a assuré Tidiane Gadiaga.‘’Nous allons procéder à un ratissage pour vacciner le restant de la cible’’, a-t-il promis, précisant que 42 % des personnes à vacciner vivent dans la commune de Tambacounda.