Financement de la santé : "Ce qu'il faut, au-delà du budget..."

Financement de la santé :

Le budget du Sénégal a une courbe croissante de consécration, par rapport à la question du financement de la santé. Il y a un système d'arbitrage qu'il faut faire, par rapport à l'allocation budgétaire, selon le directeur Djiby Diallo, invité de Walfadji dans l'émission "Opinion".





Selon lui, le budget est important, même si on est loin des 15 % qui est une recommandation de la CEDEAO. Mais, dit-il, la question de la santé ne se résume pas au plan du F CFA et de l'euro. Il y a une question de conscientisation, de mobilisation sociale. Le Sénégal a d'ailleurs, renseigne le Dr Diallo, pris un certain nombre de mesures qui sont très importantes.





"Il a signé la plupart des questions internationales. Il y a donc une combinaison entre la mobilisation des ressources financières et la mobilisation sociale. La santé est, avant tout, de faire attention à soi-même, ce qu'on fait, ce qu'on mange et boit, entre autres. Il faut surtout mettre l'accent sur la prévention".





Il note aussi qu'il y a une crise sanitaire au niveau international. Il y a aussi la crise économique, mais elles doivent être détachées de la santé. Il se trouve, malheureusement, que la santé dépend de l'économie, mais il faut se démarquer à temps.