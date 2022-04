Fonds mondial contre le paludisme, le VIH et la tuberculose : Le Sénégal n’a pas totalement respecté son engagement

Fonds mondial de l'Oms contre le Palu, Vih, Tuberculose

Le Sénégal s’est engagé à contribuer à hauteur de 1 million de dollars pour chaque cycle de financement au niveau du Fonds mondial dans le cadre de la mobilisation de ressources pour mieux lutter contre le paludisme, le VIH sida et la tuberculose. Le comité de suivi a signifié que cet engagement n’est pas pour le moment totalement respecté.





« A l’état actuel, notre pays n’a donné que 500.000 dollars ». Le fonds mondial est une caisse internationale. Cela veut dire que l’on essaie de collecter les ressources et de les investir au niveau des pays à travers de programmes et c’est ce que nous appelons les cycles de financement. Si un pays donne plus, il a plus d'avantages au-delà de la charge de morbidité. Parmi les principes, il y a la taille de la contribution du pays par rapport à la distribution des ressources. Si le Sénégal s’engage à donner complètement sa contribution, il peut s’attendre à plus de ressources », a noté Babacar Thiam, membre du comité de suivi. Il a soutenu que pour les cycles antérieurs, l’Etat n’a pas encore honoré ses engagements. « Nous sommes au dernier cycle 2021-2023 et c’est ce cycle là qu’il s’est engagé à donner un million de dollars. Il faut renforcer les laboratoires de recherches mais aussi les médicaments car il y aura d’autres crises", avance-t-il.





Et d'ajouter : "Le fonds mondial a injecté plus de 500 milliards de FCFA, ce qui n’a rien à voir avec les engagements du Sénégal envers le fonds mondial. Le Sénégal doit respecter ses engagements pour que le financement puisse continuer parce que la lutte contre ces pathologies est loin d’être gagnée. ».