Gamou 2022 : La Pharmacie régionale d'approvisionnement perfuse Tivaouane, Ndiassane et Thiénaba à hauteur de 86 millions Cfa

La Pharmacie régionale d'approvisionnement perfuse Tivaouane...

Depuis 2016, la Pharmacie nationale d’approvisionnement à l’habitude d’accompagner le dispositif sanitaire du gamou en mettant en place des camions dans les cités religieuses et en essayant de rendre disponible au maximum tous les médicaments. Cette année, plus de 86 millions Fcfa ont été débloqués pour le gamou d’après Docteur Maimouna Mangane, responsable de la Pharmacie régionale d’approvisionnement de Thiès.





" Avec la diligence de la direction, on a pu obtenir cinq camions de plus de 40 pieds, ce qui nous a permis de satisfaire à plus de 95 % les besoins qui ont été exprimés pour le Gamou" se réjouit Dr Maimouna Mangane qui par la même occasion, a expliqué le dispatching qui s’est fait entre Tivaouane, Thienaba et Ndiassane.