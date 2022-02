Gestion de déchets médicaux : Une machine d’incinérateur pour faire le ménage à l’hôpital Fann

La gestion des déchets médicaux a longtemps été un des plus grands problèmes d’hygiène des structures sanitaires du Sénégal. À l’hôpital Fann, cette difficulté est une vieille histoire. L’établissement hospitalier dispose actuellement d’une machine d’incinérateur sans fumée de déchets médicaux.





Cette machine de haute technologie, capable de brûler 500 kg de déchets par jour, est un don du Japon dans le cadre d’un projet dénommé « initiative de la santé et du bien être ». Elle a pour objectif de contribuer à l’amélioration de la santé, l’assainissement, l’hygiène et de lutter contre la pandémie de la Covid-19.





« Cette machine vient à son heure, car à Fann on avait une vieille machine qui dégageait beaucoup de fumée. Compte tenu de la position de Fann, cette machine posait beaucoup de problèmes à l’environnement, au voisinage et à la santé. Aujourd’hui non seulement, on peut incinérer nos déchets, mais on le fait également pour d'autres structures sanitaires », soutient Cheikh Tacko Diop, directeur de l’hôpital Fann.





À travers ce projet, le Japon compte renforcer la capacité du Sénégal à atténuer les effets de la pandémie de la Covid-19 grâce au transfert de technologie approprié.